مراقب مباراة الزمالك وسموحة يوضح سبب منعه كارتيرون من المؤتمر الصحفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

منع مراقب مباراة الزمالك وسموحة، محمد خميس، المدير الفني للفريق الأول باتريس كارتيرون من حضور المؤتمر الصحفي عقب اللقاء.

وأفاد مراسل الخليج 365 بأن كارتيرون دخل للمكان المخصص للمؤتمر الصحفي عقب انتهاء كلمة أحمد سامي مدرب سموحة ولكن مراقب المباراة منعه بحجة التأخير عن الموعد المخصص له.

وأشار مراقب المباراة، إلى إن ميولي اتحاد الكرة شددوا على ضرورة الالتزام بمواعيد المؤتمرات الصحفية لذا خشى أن يتعرض لأي مشكلة حال عدم التزامه بذلك.

وكان الزمالك قد سقط في فخ التعادل خلال المباراة التي جمعته بسموحة بثلاثة أهداف لكل منهما بعدما كان متقدماً بثلاثية مقابل هدف.