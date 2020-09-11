الاتحاد يكتسح الأهلي ويتوج بطلًا لدوري السوبر لكرة السلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

توج الاتحاد السكندري بطلًا لدوري السوبر لكرة السلة رجال، بعد الفوز على الأهلي في المباراة الرابعة ضمن سلسلة "best of 5" بنتيجة 81-72، اليوم الخميس على صالة الشباب والرياضة بالسادس من أكتوبر.

وحسم الاتحاد السكندري المباراة الرابعة، لصالحه لتنتهي السلسلة بنتيجة 3-1 لصالح الفريق الساحلي، دون الحاجة إلى المباراة الخامسة التي لن تُلعب بعد حسم اللقب.

وفاز الاتحاد السكندري في المباريات، الأولى، والثالثة والرابعة، بينما لم يحقق الأهلي الفوز إلى في المباراة الثانية.

أحداث المباراة

انطلق اللقاء بتفوق كبيرة من جانب الاتحاد السكندري على مدار نصف الفترة الأولى، حيث استطاع الفريق أن الساحلي أن يتعامل مع الثلاثيات بدقة كبيرة، ليصل الفارق إلى 10 نقاط بعد أقل من 5 دقائق، حتي طلب المدير الفني للأهلي وقت مستقطع لضبط اتزان الفريق.

Advertisements

وواصل الاتحاد السيطرة على المباراة حتى نهاية الفترة الأولى، حيث حصل الفريق السكندري على الأفضلية بنتيجة 25-17.

واستمر التفوق من جانب الاتحاد السكندري في الفترة الثانية للمباراة، حيث سجل 25 نقطة أخرى، بينما سجل الأهلي 16 نقطة فقط، وانتهى الشوط الأول بنتيجة 50-33 لصالح الفريق السكندري.

وواصل الاتحاد تأمين تفوقه على الأهلي في الفترة الثالثة حيث أحرز 17 نقطة، بينما لم يسجل الأهلي إلا 14 نقطة فقط، ووصلت نتيجة المباراة إلى 67-47.

ولعب الاتحاد السكندري الفترة الرابعة بشكل هادئ، واستطاع أن يسجل 14 نقطة، بينما أحرز الأهلي 25، لكن هذا لم يكن كافيًا واستطاع الفريق السكندري أن يحسم المباراة لصالحه 81-82، ليحسم النتيجة لقب دوري السوبر أيضًا.

وبعد التتويج بلقب دوري السوبر، استطاع الاتحاد السكندري أن يحقق اللقب للمرة الـ15 في تاريخه، ليكون الفريق الأكثر تتويجًا بالمسابقة في تاريخ اللعبة بمصر.