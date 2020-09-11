الدوري السعودي: محمد الشلهوب يعتزل كرة القدم بمساعدة بناته

ودع صانع الألعاب الدولي السعودي المخضرم “محمد الشلهوب” جمهور كرة القدم السعودية، في فيديو مؤثر، وصلت عدد مشاهداته لأكثر من مليوني مشاهدة عبر موقع تويتر حتى صباح اليوم الجمعة.

وظهر محمد الشلهوب /39 عامًا/ في فيديو قصير نشره عبر حسابه على موقع تويتر، وهو يُداعب الكرة في الملعب، قبل أن تظهر نجلتيه ليقوما باصطحابه خارج الملعب، في إشارة منه لنهاية المسيرة.

وسجل أسطورة الهلال مشاركته الأخيرة في مسيرته مع الزعيم الأزرق، أول أمس الاربعاء 9-9-2020، خلال الدقائق الخمس الأخيرة من مباراة الشباب، ضمن الجولة الختامية من منافسات الدوري السعودي 2020/2019، ليقرر بعدها بأقل من 48 ساعة اسدال الستار على مسيرته الكروية الطويلة.

وأعلن محمد الشلهوب اعتزاله النهائي لكرة القدم في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، بعد ساعات من حمله للقب الدوري السعودي، واحتفاله مع زملائه في الفريق بلقب البطولة الغائبة عن خزائن النادي منذ عام 2018، ليرفع الشلهوب عدد بطولاته مع الهلال إلى 33.

وقال محمد الشلهوب عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي “أحبكم كثير..إلى اللقاء”، ثم أرفق هذا الفيديو مع هذا التصريح.

ولم يمثل محمد الشلهوب خلال مسيرته الطويلة أي فريق سعودي سوى الهلال، الذي بدأ معه مسيرته عام 1998 حتى قرر الاعتزال بين صفوفه هذا العام.

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على الصعيد الدولي، خاض محمد الشلهوب 118 مباراة مع منتخب السعودية الأول، سجل خلالهم 19 هدفًا، وكان آخر ظهور دولي له أمام العراق في ودية يوم 28 فبراير 2018 انتهت بخسارة السعودية برباعية لهدف.

موسم متواضع وهدف يتيم

شارك الشلهوب في 5 مباريات خلال الموسم المنقضي، جميعهم من على دكة البدلاء بعد استئناف النشاط الرياضي المعلق بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

ولم يمنح المدير الفني للهلال “رازفان لوشيسكو” الكثير من الدقائق لمحمد الشلهوب في المباريات الخمس الأخيرة من الموسم أمام العدالة وأهلي جدة والحزم والوحدة والشباب، حيث لعب ما مجموعه 20 دقيقة!.

وفي بداية الموسم الماضي، غاب الشلهوب عن مباريات الدوري، واكتفى رازفان لوشيسكو بإشراكه في 4 لقاءات بمنافسات دوري أبطال آسيا أمام أندية اتحاد جدة والسد القطري وأوراوا ريدز، بمجموع 44 دقيقة فقط!.

وسجل الشلهوب هدفًا وحيدًا في الموسم الماضي جاء أمام السد القطري في الدوحة، عند الدقيقة 67 بعد مشاركته كبديل في الدقيقة 56، وانتهى اللقاء بفوز عريض للزعيم العالمي بأربعة أهداف لهدف.