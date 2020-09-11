تفتخر جماهير الهلال بتسجيل فريقها لـ 74 هدفًا في الدوري السعودي للمحترفين خلال موسم 2020/2019، كأقوى خط هجوم بفارق مريح من الأهداف عن النصر صاحب المركز الثاني.

لكن بطل الدوري السعودي سجل 12 هدفًا عن طريق ركلات جزاء من أصل 14 ركلة أحتسبت له كأكثر فريق حصولاً على فرصة التسجيل من على ركلات جزاء بين أندية المسابقة بفارق ركلتين عن الفتح صاحب المركز الثاني والذي نافس بقوة على البقاء.

ونفذ معظم ركلات جزاء الهلال المهاجم الدولي الفرنسي السابق “بافيتيمبي جوميز” بـ 8 ركلات، بينما نفذ كارلوس إدواردو ركلتان سجل منهما، وواحدة لكل من سيباستيان جيوفينكو وعمر خربين.

وبحسب أرقام شبكة اوبتا العالمية للاحصاء، فإن النصر يأتي في المرتبة الثالثة ضمن أكثر الفرق حصولاً على ركلات الجزاء بموسم 2020/2019، برصيد 10 ركلات، سُجل منهم 9 وضاعت واحدة، ويتساوى معه الرائد في نفس الرصيد لكنه سجل 8 وأضاع ركلتين.

وتذيل فريق الوحدة هذه القائمة بعدما حصل على 3 ركلات جزاء فقط، سجلهم ثلاثة لاعبين مختلفين “نياكاتي وأنسيلمو ولوسينيو”.

أما الفريق الذي عانى الأمرين للنجاة من الهبوط لموسم جديد “اتحاد جدة” فقد تحصل لاعبوه على 7 ركلات جزاء نجحوا في ترجمتهم لأهداف بنسبة نجاح 100٪.

وأنهى الاتحاد الموسم الماضي في المرتبة العاشرة برصيد 35 نقطة بفارق ثلاث نقاط فقط عن مراكز الهبوط، علمًا بأنه كان يحتل المركز الـ13 في الجولة 22، عند تجميد النشاط الكروي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

ويُعد فريق الشباب الأكثر إهدارًا لركلات الجزاء في الموسم بـ 4 ركلات من أصل 8 ركلات تحصل عليهم.

الدوري السعودي: الهلال الأكثر استفادة من ركلات الجزاء في موسم 2020/2019