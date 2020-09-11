تُوج الهداف المغربي “عبد الرزاق حمدالله” بلقب هداف الدوري السعودي للمحترفين عن موسم 2020/2019، لينجح في الاحتفاظ باللقب الذي تُوج به الموسم الماضي.
عبد الرزاق حمدالله، المولود عام 1990، حسم صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 29 هدفًا بفارق هدفين عن أقرب ملاحقيه “بافيتيمبي جوميز” مهاجم نادي الهلال المتوج بلقب الدوري السعودي.
وعمل بافيتيمبي جوميز جاهدًا على اللحاق بعبد الرزاق حمدالله خلال الجولة الأخيرة من الدوري السعودي أول أمس الاربعاء، عندما حاول تسجيل سوبر هاتريك أمام الشباب، إلا أن سوء طالع كبير واجهه بتصدي العارضة والقائم لمحاولتين له خلال الشوط الثاني، بالاضافة لرفض الحكم احتساب ركلة جزاء بعد مراجعة تقنية الفار.
ونجح مهاجم النصر “عبد الرزاق حمدالله” في تسجيل هاتريك 3 مرات خلال موسم 2020/2019، الأول في الجولة 13 أمام الفيحاء، والثاني أمام الشباب في الجولة 18، والثالث في الجولة 26 أمام التعاون.
كما سجل اللاعب المغربي المعتزل دوليًا في أكتوبر 2019، ثنائية 5 مرات، من بينهم مرة أمام الهلال في الجولة الثامنة، كما سجل أمام قطبي جدة “الأهلي والاتحاد” في الجولتين 17 و29.
والتالي جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي 2020/2019 “حمدالله يحتفظ بلقبه”
|
اللاعب ????
|
الأهداف ⚽️
|
التمريرات الحاسمة ????
|
عبد الرزاق حمدالله – النصر
|
29
|
3
|
بافيتيمبي جوميز – الهلال
|
27
|
4
|
عمر السومة – أهلي جدة
|
19
|
0
|
نياكاتي – الوحدة
|
16
|
5
|
رومارينيو – اتحاد جدة
|
15
|
4
|
ستراندبيرج – الحزم
|
13
|
2
|
إيميليو زيلايا – ضمك
|
13
|
0
|
تي فريدي – الفيحاء
|
12
|
2
|
كارلوس إدواردو – الهلال
|
12
|
0
|
سعد بقير – أبها
|
11
|
8
|
جوليانو – النصر
|
11
|
5
|
كريستيان خوانكا – الشباب
|
11
|
5
|
لوسينيو – الوحدة
|
10
|
7
|
محمد فوزير – الرائد
|
10
|
4
|
أنسيلمو – الوحدة
|
10
|
3
|
آندريا – العدالة
|
10
|
1
|
يوسف الجبيلي – الفيصلي
|
9
|
12 (أفضل صانع ألعاب في الموسم)
|
دجانيني – أهلي جدة
|
8
|
2
|
سيباستيان جيوفينكو – الهلال
|
7
|
7
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