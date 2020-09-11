رياضة | الاتحاد الجزائري يمنع 5 أندية من التعاقدات

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 11 سبتمبر 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الاتحاد الجزائري يمنع 5 أندية من التعاقدات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، منع 5 أندية من دوري الدرجة الأولى من ضم أي لاعبين بسبب تراكم الديون.

وقال الاتحاد الجزائري إنه منع 16 نادياً من التعاقدات لكن منها 5 فرق من الدرجة الأولى في الموسم الجديد هي أهلي برج بوعريريج واتحاد بسكرة ووداد تلمسان واتحاد بلعباس وشبيبة سكيكدة.

وذكرت تقارير محلية معاناة 12 نادياً من الدرجة الأولى من ديون مقابل 22 نادياً من الدرجة الثانية.

وتوقف الدوري الجزائري في مارس (آذار) الماضي بسبب جائحة كوفيد-19، قبل أن يقرر اتحاد اللعبة في يوليو (تموز) عدم استكمال الموسم مع منح اللقب للمتصدر شباب بلوزداد.