رياضة | فايلر يرفض ضم نجم براميدز بديلا لفتحي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 11 سبتمبر 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر فايلر يرفض ضم نجم براميدز بديلا لفتحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية أن السويسري رينيه فايلر رفض التعاقد مع رجب بكار نجم براميدز وذلك بعد أن عرضت لجنة التخطيط في الأهلي اللاعب عليه في الأيام الماضية من أجل بحث إمكانية الحصول على خدماته.

ورفض فايلر التعاقد مع رجب بكار لأنه يراه بأنه ليس الصفقة التي يرغب في الفوز بخدماتها كما قام بوضع ملاحظات سلبية على طريقة لعب بكار في مركز الظهير الأيمن وطلب من لجنة التخطيط صرف النظر عن فكرة التعاقد معه والبحث عن لاعب آخر.

وعلى صعيد آخر، استقر أحمد فتحي على خطوة الرحيل عن صفوف الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث سبنضم إلى براميدز لمدة 3 مواسم مقابل 50 مليون جنيه.