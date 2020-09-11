رياضة | خطة ريال مدريد لطرد جاريث بيل

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 11 سبتمبر 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر خطة ريال مدريد لطرد جاريث بيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن التخلص من النجم الويلزي جاريث بيل يعتبر هدف ريال مدريد الإسباني الرئيسي قبل غلق سوق الإنتقالات في فترة الانتقالات الصيفية الحالية لأن النجم الويلزي بات خارج حسابات الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للملكي.

وأفادت صحيفة تيلجراف البريطانية بأن ريال مدريد مستعد لدفع 50% من راتب جاريث بيل من أجل تسهيل عملية رحيله عن صفوفه في الموسم المقبل.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن عودة النجم الويلزي إلى الدوري الإنجليزي هي الوجهة الأقرب له خاصة في ظل إهتمام كلا من مانشستر يونايتد وتوتنهام الإنجليزيين بالفوز بخدماته في الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن ريال مدريد يطمح في التخلص من جاريث بيل بأي ثمن بسبب راتبه المرتفع والبالغ 14 مليون يورو سنويًا بالإضافة إلى عدم الإعتماد عليه في المباريات من قبل المدير الفني للفريق الفرنسي زين الدين زيدان.