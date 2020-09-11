رياضة | ريال مدريد يتحرك للتعاقد مع نجم الجزائر

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 11 سبتمبر 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يتحرك للتعاقد مع نجم الجزائر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب مسئولو فريق ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع نجم منتخب الجزائر، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية من أجل تدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وأشارت بعض التقارير الإسبانية، إن ريال مدريد يريد ضم رياض محرز جناح مانشستر سيتي، ولكن الفريق الإنجليزي لديه رغبة كبيرة في استمرار نجم منتخب الجزائر مع النادي.

وأصبحت فرص مشاركة رياض محرز مع مانشستر سيتي أقل بعد التعاقد مع فيران توريس هذا الصيف، وأيضا بسبب وجود برناردو سيلفا.

يذكر أن ليروى ساني قد رحل عن صفوف مانشستر سيتي في الصيف الجاري إلى نادي بايرن ميونخ الألماني.