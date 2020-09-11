اخبار الرياضه

رياضة | موعد مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 11 سبتمبر 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون في والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق مانشستر سيتي مع ولفرهامبتون يوم 21 سبتمبر المقبل في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. 

وسوف تقام المباراة بين مانشستر سيتي وولفرهامبتون في الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية. 

وسيبدأ مانشستر سيتي مبارياته في البريميرليج من الجولة الثانية، وذلك من أجل اتخاذ فريق مانشستر راحة أكبر بعد نهايته الموسم الماضي بشكل متأخر، بسبب بطولة

يذكر أن فريق بيب جوارديولا يسعى لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، خاصة بعد خسارته في النسخة الماضية لصالح نادي .

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا