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جدة - عمرو شويل ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباراة الاهلي والإسماعيلي



ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباراة الاهلي والاسماعيلي واصل عبد الله السعيد التربع على عرش الهدافين برصيد 16 هدفا.

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباراة الاهلي والاسماعيلي



ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباراة الاهلي والإسماعيلي حيث واصل الأهلى تصدره لجدول المسابقة برصيد 68 نقطة يليه الزمالك 51 برصيد ثم بيراميدز ثالثا برصيد 45 نقطة.

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ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباراة الاهلي والإسماعيلي



ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباراة الاهلي والإسماعيلي ويدرس السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، الاستعانة بمهاجم واحد فقط فى مباراة الإسماعيلى، واستقر فايلر بنسبة كبيرة على الدفع بالمهاجم السنغالى آليو بادجى أساساً فى مباراة الدراويش، بعدما سبق ودفع المدرب السويسرى بالثنائى الهجومى بادجى ومروان محسن فى التشكيل الأساسى خلال آخر مباراتين بالدورى أمام المصرى وحرس الحدود اللتين انتهيتا بفوز الأحمر بثنائية نظيفة.

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباراة الاهلي والإسماعيلي



ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباراة الاهلي والإسماعيلي حيث على صعيد آخر، بات محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب الأهلى، جاهزاً للمشاركة مع الفريق فى مباراة الإسماعيلى المقرر لها الثامنة والنصف مساء الجمعة باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ26 من بطولة الدورى الممتاز، بعدما شارك اللاعب فى تدريبات الفريق الماضية وأصبح لائقاً من الناحية الفنية، بالإضافة إلى الجانب البدنى الذى تفوق فيه اللاعب مؤخراً من خلال مشاركته المنتظمة فى التدريبات، وانتهاء إيقافه من قبل اتحاد الكرة، حيث كانت آخر مباراة فى العقوبة هى موقعة حرس الحدود الأخيرة وانتهت بفوز الأهلى بهدفين دون رد.

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباراة الاهلي والإسماعيلي



ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباراة الاهلي والإسماعيلي وكان اتحاد الكرة قرر إيقاف كهربا 10 مباريات محلية بسبب أحداث مباراة السوبر المحلى بين الأهلى والزمالك الأخيرة بالإمارات، وانتهى الإيقاف فى مباراة الحرس أول أمس بالجولة الـ25 للدوري.

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباراة الاهلي والإسماعيلي



ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباراة الاهلي والاسماعيلي وشارك كهربا فى تدريبات الأهلى الماضية وأصبح جاهزاً، وإن كانت مشاركته اللاعب فى لقاء الإسماعيلى تنتظر إشارة السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للمشاركة فى موقعة الإسماعيلي.