الامارات | لاعبة يابانية تقرر الإنضمام لفريق الرجال لكرة القدم

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبة يابانية تقرر الإنضمام لفريق الرجال لكرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقعت واحدة من أفضل لاعبات كرة القدم المحترفات في اليابان عقدا للعب مع فريق للرجال.

و

كشفت لاعبة كرة القدم اليابانية للسيدات يوكي ناغازاتو، بأنها ستنضم لفريق كرة قدم للرجال، لتمشي على خطى اللاعبة الأمريكية ميغان رابينو من أجل المساواة بين الجنسين.

Advertisements

وأعلنت ناغازاتو، 32 عام و المتوّجة بلقب كأس العالم للسيدات عام 2011، بأنها ستلعب كمحترفة مع هايابوسا إليفن، الذي يضم شقيقها غنكي، وهو فريق للهواة في مسقط رأسها كاناغاوا.

وقالت ناغازاتو، التي حلّت بلادها أيضا في المركز الثاني بكأس العالم 2015 وأولمبياد 2012، في حفل الكشف عن التعاقد معها: إنها تريد المساعدة في بناء مجتمع لا توجد فيه حدود تتعلق بالجنس أو العرق.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news