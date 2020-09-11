شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الزمالك السابق يلوم محمد صلاح: تبرع بـ١٠٠ ألف جنيه فقط والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه محمود أبو رجيلة نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق ورئيس جمعية قدامي اللاعبين، اللوم للنجم محمد صلاح نجم منتخب مصر ولاعب ليفربول الإنجليزي.
وقال أبو رجيلة في تصريحات تليفزيونية مع برنامج اللاعيب، إنه يلوم علي مو صلاح بسبب عدم دعمه للجمعية وقدامي اللاعبين، مؤكدا أن صلاح سبق وتبرع بـ١٠٠ ألف جنيه منذ فترة لكنه الآن لم يعد يدعم قدامي اللاعبين.
وتابع: أبو مكة ليقوم بعمل خير كتير في طنطا مسقط رأسه، لكن هناك لاعبين سابقين يحتاجون وقوفه بجانبهم.
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