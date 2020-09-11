شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يتبرع بـ١٠٠ ألف جنيه لقدامى اللاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمود أبو رجيلة، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق ورئيس جمعية قدامي اللاعبين، إن النجم المصري محمد صلاح المحترف في ليفربول الإنجليزي سبق وتبرع بمبلغ مالي ضخم جدا لقدامي اللاعبين.

وقال أبو رجيلة في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي مهيب عبدالهادي، إن محمد صلاح سبق وتواصل معه وقام بتحويل مبلغ مالي كبير بالدولار لحساب الجمعية في البنك لكن الإجراءات منعت دخول التبرع في الحساب بسبب أنه أجرى التحويل البنكي بالدولار.

وأضاف رئيس الجمعية، أن صلاح عندما علم بالأمر وعدم دخول تبرعه حساب قدامي اللاعبين أرسل مندوبا من أسرته على الفور بمبلغ ١٠٠ ألف جنيه، تم توجيهها لأسر قدامي اللاعبين.