شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يتبرع لجمعية قدامي اللاعبين في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن المستشار تركي آل الشيخ وزير الترفيه بالمملكة العربية السعودية ورئيس شرف النادي الأهلي السابق، تبرعه مجددًا بمبلغ مالي كبير لجميعة قدامي اللاعبين برئاسة محمود أبو رجيلة. يأتي ذلك على خلفية إشادة أبو رجيلة بتبرع آل الشيخ من قبل لقدامي اللاعبين أثناء مداخلته مع الإعلامي مهيب عبدالهادي. ونشر تركي على صفحته على فيس بوك مقطع فيديو لإشادة أبو رجيله بموقفه، وأعلن أنه كلف مستشاره في مصر حمادة إسماعيل بالتواصل مع الجمعية ودعمها بمبلغ مالي كبير. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 100,403

تعافي 80,689

وفيات 5,577

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