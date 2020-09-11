شكرا لقرائتكم انضباط الجبلاية تعاقب ماجد سامى رئيس دجلة فى الاجتماع المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت لجنة الإنضباط باتحاد الكرة برئاسة المستشار سيد البندارى، تأجيل النظر في المذكرة المقدمة من اللجنة الخماسية ضد ماجد سامى رئيس نادى دجلة إلى الاجتماع المقبل، حيث تعذر نظر الشكوى في الاجتماع الأخير الذى عقد مؤخرا، على أن تصدر اللجنة قرارها بشأنه في الاجتماع المقبل.. وقررت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم تغريم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك 100 ألف جنيه وكل من فرج عامر رئيس نادي سموحة والسيد سمير حلبية رئيس النادي المصري 50 ألف جنيه لكل منهما، كما قررت اللجنة تغريم كل من عدلي القيعي مستشار التسويق بالنادي الأهلي وطارق يحيي رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك وطارق العشري المدير الفني السابق للنادي المصري وسعيد لطفي رئيس لجنة اكتشاف المواهب بنادي الزمالك 50 ألف جنيه لكل منهم.

كما تقرر إيقاف أمير عزمي مدرب نادي مصر 3 مباريات وحسام حسان المدير الإداري لنادي مصر 5 مباريات بالإضافة إلى غرامة قدرها 50 ألف جنيه ، فيما رأت اللجنة توبيخ كل من : محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري و عدنان حلبية وطارق هاشم عضوي مجلس إدارة النادي المصري وخالد مهدي مدير فريق الإنتاج الحربي وحفظ الشكوى المقدمة ضد كل من أمير مرتضى المشرف على فريق الزمالك وطلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري .

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق قد عقدت الاثنين الماضى اجتماعها الأخير حيث استعرضت الشكاوى المقدمة في حق السادة المذكورين الذين أدلوا بتصريحات حملت إساءة لاتحاد كرة القدم والحكام .