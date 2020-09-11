شكرا لقرائتكم الطلائع يستضيف الجونة على جهاز الرياضة بحثاً عن الهروب من منطقة الخطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستدرج طلائع الجيش نظيره الجونة في تمام السادسة مساء اليوم الجمعة على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الطلائع بمعنويات منخفضة عقب تعرضه لأول هزيمة منذ عودة الدوري بالخسارة من الزمالك بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما حقق الجونة فوزاً كبيراً على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

ويحتل طلائع الجيش المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 5 وتعادل في 11 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 23 هدفاً وتلقت شباكه 30 هدفاً فيما يحتل الجونة المركز الحادى عشر برصيد 28 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 7 وتعادل في مثلهم وخسر 11 مباراة وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً .

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وحذر عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، لاعبيه من خطورة الاستهانة بفريق الجونة الذى يقدم مباريات مميزة فى الأسابيع الأخيرة للمسابقة، مشدداً على ضرورة التركيز للخروج بنقاط المباراة للتقدم فى سباق مراكز المسابقة والوصول للمنطقة الامنة بالدورى في المقابل طالب البرتغالى بيدرو بارنى المدير الفني للجونة لاعبيه بتحقيق الفوز الثانى على التوالي لتدشين خطة الهروب من مراكز قاع الدوري.

ويبدو التشكيل المتوقع للطلائع أمام الجونة مكون من :" محمد بسام وعلي الفيل وخالد سطوحي واحمد سمير وعمرو السيسى وكريم طارق وناصر منسي ومحمد ناصف ومهند لاشين وأحمد كابوريا وعمرو جمال"

ويبدو التشكيل المتوقع للجونة أمام الطلائع مكون من :"إسلام طارق - جوناثان نجويم – لؤي وائل – محمد نجيب – محمود الجزار - إسلام رشدي – أكرم توفيق – سيرجي أكا – إسلام محارب – ألان كيامبدي - والتر بواليا".