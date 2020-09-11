رياضة | الزمالك يقترب من ضم ثلاثي بيراميدز بعد الحصول على موافقتهم

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 11 سبتمبر 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يقترب من ضم ثلاثي بيراميدز بعد الحصول على موافقتهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، قريب من الإعلان عن ضم ثلاثة لاعبين من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز.

جاء ذلك حسب تأكيدات الإعلامي عمر ربيع ياسين، الذي أوضح أن الزمالك حصل على توقيع عبدالله بكري، ورجب بكار، ونبيل عماد دونجا، مؤكدا أن اللاعبين وقعوا على عقود مبدئية.

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وأشار عمر في تصريحات إذاعية، إلى أن مسئولو القلعة البيضاء عرضوا 50 مليون جنيه لضم الثلاثي بشكل مبدئي.

ونوه على أنه في حال تم الحكم نهائيا لصالح الزمالك في قضية أحمد الشناوي، فإن مسئولو الأبيض يدرسون دفع مقابل مالي بالإضافة لقيمة غرامة الشناوي، مشيرا إلى أن المفاوضات لازالت جارية.

وكشف أن ثلاثي بيراميدز وقعوا على ورقة رغبة وعقود مبدئية، موضحا أنها ليس لها قيمة حال رفض بيراميدز الاستغناء عنهم في الميركاتو الصيفي، وأن العقود ستكون بلاقيمة بدون الاستغناء الموجه إلى الزمالك.