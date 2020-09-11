رياضة | فريق لا يُقهر.. تعرف على تشكيل تشيلسي المرعب مع لامبارد

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 11 سبتمبر 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر فريق لا يُقهر.. تعرف على تشكيل تشيلسي المرعب مع لامبارد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي تشيلسي بقيادة مدربه فرانك لامبارد لبداية منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الأيام المقبلة، حيث سيلتقي مع فريق برايتون في الجولة الأولى من فعاليات البريميرليج.

وتعاقد الفريق الإنجليزي مع أكثر من صفقة خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وجاءت صفقات البلوز كالتالي :-

"تياجو سيلفا - تيمو فيرنر - كاي هافرتز - حكيم زياش - بن تشيلويل - مالانج سار".

ويأتي التشكيل المتوقع لفريق تشيلسي كالآتي :-

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حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: ازبيلكوتا - روديجير - زوما - بن تشيلويل.

خط الوسط: كانتي - كوفاسيتش - حكيم زياش - كاي هافرتز - بوليسيتش.

خط الهجوم: تيمو فيرنر.

يذكر أن تشيلسي قد أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز في أول مواسمه مع فرانك لامبارد مدرب النادي اللندني.