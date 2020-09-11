رياضة | أول تعليق من جاريدو بعد فسخ عقده مع الوداد

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 11 سبتمبر 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر أول تعليق من جاريدو بعد فسخ عقده مع الوداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق المدرب الاسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني السابق لنادي الوداد البيضاوي المغربي على فسخ عقده مع النادي بالتراضي. ونشر الموقع الرسمي لنادي الوداد البيضاوي المغربي عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فيديو للمدرب الاسباني وهو يشكر إدارة النادي واللاعبين والجماهير ويتمني لهم التوفيق فيما تبقي من هذا الموسم. وشكر النادي المغربي المدرب الاسباني على ما قدمه مع الفريق فى الفترة الماضية وتنمي التوفيق له فى المرحلة المقبلة. يذكر أن نادي الوداد البيضاوي المغربي سيواجه نظيره الأهلي هذا الشهر فى ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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