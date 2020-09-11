شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود: ندفع ثمن التضامن مع المصري فى أزمة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى محمد حليم، المدير الفنى لفريق حرس الدود تحفظه على مواعيد مباريات فريقه في جدول الدورى، لافتا إلى أن نظام تسلسل المباريات التي يخوضها الفريق، يؤثر سلبياً على أداء ونتائج الفريق، بسبب حالة الارهاق التي يعانى منها الفريق، لدرجة أنه يعانى من نقص في صفوف الفريق بسبب الإصابات والايقافات قبل مواجهة المصري البورسعيدي المهمة يوم الاثنين المقبل على أرض ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الـ26 لبطولة الدورى الممتاز.

وقال حليم في تصريحات مع الإعلامي كريم حسن شحاته في برنامج «كورة اف ام» عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: إن الجبلاية تعاقب حرس الحدود بسبب تضامنه مع النادى المصري بعدما رفض مواجهة المصري في المباراة التي كان مقررا لها أن تقام في أغسطس الماضي، ولكن رفض الحدود حوض المواجهه بسبب الأعداد المتزايدة بفيروس كورونا في النادى البورسعيدي، الأمر الذي أغضب مسؤولى اتحاد الكرة، ووضح ذلك من خلال عدم منح الفريق راحة أو فرصه لالتقاط الأنفاس قبل كل مباراة يخوضها الفريق في الوقت الحالي.