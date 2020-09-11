شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرصد 30 مليون جينه لضم أسامة جلال مدافع إنبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل مسؤولى نادى الزمالك بشكل مكثف في مفاوضات مع أسامه جلال مدافع نادى إنبي، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، استعدادا للموسم الجديد، وتلقى مسؤولى إنبي العديد من الاتصالات من نظرائهم في نادى الزمالك خلال الأيام القليلة الماضية لمعرفة متطلباتهم المادية لضم جلال لصفوف القلعة البيضاء لتدعيم الدفاع.

وعلمت «المصري اليوم» أن مسؤولى الزمالك قاموا بإغراء اللاعب بالحصول على 30 مليون جنيه خلال 4 مواسم، بواقع 6 ملايين جنيه، وفي الموسم الثاني 7 ملايين جنيه، وبالموسم الثالث 8 ملايين جنيه، والموسم الرابع والأخير 9 ملايين جنيه.

وطلب أسامة جلال مهله للتفكير في العرض حتى نهاية الموسم الجاري، وتأجيل التفاوض حتى نهاية الموسم، خاصة بعدما تلقي العديد من العروض على رأسها من النادى الأهلي وكذلك بيراميدز.

وتالق أسامة جلال، نجمه مع المنتخب الوطني الأولمبي، في نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، والتي توج بها الفراعنة الصغار، وبات محط أنظار العديد من الأندية المصرية والعربية والأوروبية للظفر بخدماته مع بداية الموسم الجديد.