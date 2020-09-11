شكرا لقرائتكم نادي مصر يستضيف الاتحاد السكندري في الدوري المصري اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف نادى مصر نظيره الاتحاد السكندرى في الثالثة والنصف عصر اليوم الجمعة على ستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة يدخلها الفريقين بمعنويات منخفضة حيث خسر نادى مصر من الاسماعيلى برباعية دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر زعيم الثغر من مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف في نفس الجولة.

ويحتل نادى مصر المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 3 وتعادل في 9 وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 15 هدف وتلقت شباكه 35 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الإنتاج الحربى فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الخامس برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 11 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبيه 25 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى.

Advertisements

وشدد خالد جلال المدير الفني لنادى مصر على لاعبيه ضرورة عدم التفريط في نقاط مباراة اليوم للتخفيف الضغوط على الفريق والتقدم في سباق مراكز جدول الدوري والابتعاد رويدا رويدا عن مراكز القاع في المقابل طالب طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندرى لاعبيه بمصالحة جماهيرهم الغاضبة من تراجع النتائج في الأسابيع الأخيرة مما دفع مجلس الإدارة لخصم نسبة من عقودهم لحين تحسن النتائج.

ويبدو التشكيل المتوقع لنادى مصر أمام زعيم الثغر مكون من :"عصام ثروت -شريف اشرف- احمد عبد الموجود- احمد يوسف- علاء عطا- اسلام صلاح- هشام عبدالحميد- مؤمن إبراهيم- ويليس فورتادو- محمد نصر- مصطفى سلطان".

ويبدو التشكيل المتوقع للاتحاد أمام نادى مصر مكون من :"محمود الزنفلي والسيد سالم وعمرو الميداني، ومحمود رزق ومروان النجار ونور السيد ومروان عطية، وكريم الديب وعبدالغني محمد وأحمد راشد ورزاق سيسيه".