شكرا لقرائتكم طنطا مع المزين من جديد يواجه مصر المقاصة بالدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه طنطا نظيره مصر المقاصة في تمام السادسة مساء اليوم الجمعة على ستاد طنطا الرياضى ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها أبناء السيد البدوى في ظروف صعبة بعد الخسارة من الإنتاج الحربى بثلاثية دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة بينما فاز الفريق الفيومى على الاتحاد السكندرى بثلاثة أهداف مقابل هدف في نفس الجولة.

يقبع طنطا في المركز الأخير بجدول الدوري برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 11 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبيه 16 هدفاً وتلقت شباكه 38 هدفاً بينما يحتل مصر المقاصة المركز الثامن برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 7 وتعادل في 9 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 32 هدفاً وتلقت شباكه 34 هدفاً.

وتعد مباراة الليلة هي الظهور الأول لـ "أيمن المزين" بعد عودته مجدداً لقيادة طنطا فنياً عقب رحيل أحمد سامى لتدريب سموحة ويسعى المزين لإنقاذ أبناء السيد البدوى من دوامة الهبوط لاسيما بعد العودة للعب على ملعب الفريق ، في المقابل يسعى إيهاب جلال المدير الفني لمصر المقاصة لمواصلة قطار النتائج الجيدة بعد عودة المسابقة والزحف نحو مراكز المربع الذهبى بعد التخلص من دوامة الهبوط التي لاحقت الفريق الفيومى منذ بداية الموسم.

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ويبدو التشكيل المتوقع لطنطا أمام مصر المقاصة مكون من :"محمد فتحى وأحمد سالم صافى وسليمان عبد ربه ومحمود مسعود وايهاب سمير وأحمد فهمى ومحمد أسعد وأحمد الالفى وأحمد الشناوى وإسلام فؤاد وجون أفيرى".

ويبدو التشكيل المتوقع للمقاصة أمام طنطا مكون من : "محمود حمدي وعصام صبحي وأحمد مودي ومحمد دبش وأحمد محسن وخالد أوتشو وصلاح ريكو وباولن فوافي ومحمد إبراهيم وشميلس بيكلي وعمرو مرعي".