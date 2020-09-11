شكرا لقرائتكم كارتيرون يغلق صفحة سموحة ويطالب اللاعبين بطمئنة الجماهير قبل مواجهة الإنتاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك من لاعبيه ضرورة اغلاق صفحة مباراة سموحة التي أقيمت الخميس في الجولة الـ 26 للدورى، والتركيز في المباراة المقبلة امام الإنتاج الحربي والمقرر لها الاحد المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 27 للدورى.

وتحدث كارتيرون مع لاعبيه عقب مباراة سموحة وقبل مغادرة معسكر برج العرب، وأكد لهم ان كل مباراة في الدورى تعتبر تجهيز لمواجهتي الرجاء المغربي في الدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا، وقال كارتيرون للاعبين ان النتيجة مهمة في الدوري ولكن الأهم هو الأداء والانسجام والتأهيل الفني والبدني لمواجهتي الرجاء لانها البطولة الأهم.

وطالب كارتيرون من لاعبيه ضرورة مصالحة الجماهير وطمأنتهم قبل مواجهة الرجاء من خلال تقديم مباراة قوية في المستوي والنتيجة امام الإنتاج الحربي، خاصة ان بعض الجماهير تعرضت لحالات قلق بسبب الهزيمة من المقاولون العرب والتعادل في بعض المباريات الأخرى في الدورى منذ العودة من التوقف بسبب ازمة كورونا.

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من ناحية أخرى أبدى محمود أبو رجيلة، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، سعادته الشديدة بمظاهرة الحب التى شعر بها للاحتفال بعيد ميلاده ، وقال أبو رجيلة فى مداخلة هاتفية لبرنامج الفيلسوف أيمن يونس عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "مبسوط جداً بكل الناس اللى اهتمت وكلمتنى وفرحتنى وحسستنى أنى عملت حاجة الناس تفتكرنى بيها، قناة الزمالك احتفلت بى وزمايلى وأبنائى من اللاعبين اهتموا وكلمونى وكتبولى رسائل تهنئة".

وأضاف أبو رجيلة، "أغلى مبارياتى كانت مباراة 2/2 بين الزمالك والأهلى، وأتذكر أن عمرنا ما حصلنا على مكافأة لمباراة حتى لو فوزنا بيها لو كان الأداء سيئا دائماً كان لازم نلعب كويس عشان ناخد مكافأة".

وعن رحلته التدريبية قال نجم الزمالك السابق، "عملت فى أندية كثيرة، سواء داخل مصر أو خارجها، وأتذكر أنى عمرى ما وقعت على عقد أو ورقة تربطنى بأى نادٍ كانت جميع تعاملاتى بالكلمة ولم أتراجع يوماً عن كلمتى، وعمرى ما دربت لاعب على أنه يلعب فى مركز واحد، لازم يكون جوكر ويؤدى فى أكثر من مكان".