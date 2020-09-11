شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يكثف مفاوضاته لضم محمود البدري مدافع الإنتاج الحربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهى مجلس إدارة نادى سموحة، برئاسة فرج عامر كافة تفاصيل التعاقد مع محمد البدري مدافع الفريق الكروى الأول بنادى الإنتاج الحربي، للانتقال لصفوف الفريق السكندري نهاية الموسم المقبل، خلال الانتقالات الصيفية، فى صفقة انتقال حر، خاصة وأن عقد اللاعب ينتهى مع الإنتاج بنهاية الموسم الجاري، وحتى الآن لم يجدد تعاقده مع فريقه، وتوصل مسؤولى سموحة، لاتفاق مع اللاعب، وبشكل نهائي مع بداية الموسم الجديد.

وبالرغم من ذلك فإن اللاعب لم يغلق بابا التفاوض مع نادى الإنتاج الحربي، واشترط تقديره ماديا بالشكل المناسب له، خاصة أنه رفض التوقيع على عقود انتقال إلى سموحة في الوقت الحالي، للوصول إلى اتفاق نهائي حول تمديد عقده، ووعد محمود البدري، مسئولي سموحة في حالة عدم التجديد للإنتاج، سيكون لاعبًا في صوف الفريق السكندري مع بداية الموسم الجديد.