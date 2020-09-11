شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عاشور حكمًا لمواجهة الأهلي والإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة وجيه أحمد إدارة مواجهة الأهلي أمام ضيفه الإسماعيلي إلى الحكم الدولي محمود عاشور.
ويتكون طاقم تحكيم المباراة من: محمود عاشور حكمًا للساحة، ويعاونه محمد محمود لطفي وعمر فتحي مساعدين، وأحمد عبد الله حكم رابع، ومحمود ناصف حكم فيديو، ومحمود ناجي مساعد حكم فيديو.
ويواجه الأهلي نظيره الإسماعيلي مساء الجمعة على استاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
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