شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حليم: لعبنا مباراة المقاولون العرب دون تقنية الفيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى محمد حليم المدير الفنى للفريق الكروي الأول بنادى حرس الحدود استيائه من الخسارة التي تعرض لها فريق في الوقت القاتل أمام المقاولون العرب، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي اقيمت على ملعب الجبل الأخضر ضمن مباريات الجولة الـ25 لبطولة الدورى الممتاز.

وقال حليم ف تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم»، إنه فوجئ خلال مباراة فريقه أمام المقاولون العرب بعدم تفعيل تقنيه الفيديو خلال المباراة بعدما طالب حكم المباراة بالرجوع على الفار للتأكد من وجود ركلة جزاء لصالح فريق الحدود ولكنه لم ينتبه لطلب الجهاز الفنى للفريق.

وكشف عن أنه تحدث مع عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب، الذي أكد له أن المباراة أقيمت دون تقنيه الفيديو، وهو الأمر الذي حاول طاقم التحيكم الذي أدار المباراة اخفاءه عن الفريقين.