شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينهى تفاصيل التعاقد مع كريم فؤاد لاعب النجوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهى مسؤولى النادى الأهلي كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع كريم فؤاد الظهير الأيمن لفريق إنبي، والمعار من فريق النجوم، من أجل انضمام اللاعب لصفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وتمسك اللاعب بالانتقال للنادى رافضا تفعيل بند البيع النهائي لفريق إنبي، والمنصوص به في عقد إعارته للفريق البترولى.

وعقد أمير توفيق مدير لجنة التعاقدات بالنادى الأهلي جلسة مع اللاعب تم الاتفاق خلالها على كافة التفاصيل المادية وكذلك جلسة مع محمد الطويلة رئيس النجوم، والذى أبدى موافقته على انتقال اللاعب بناء على رغبه من الطرفين، وعلمت «المصري اليوم» أن الصفقة ستكلف خزينه النادى ما يقرب من 8 ملايين جنيه.

ويتفاوض النادى الأهلي في الوقت الحالي مع نادي إنبي من أجل اقناعه بالتراجع عن تمديد إعارة اللاعب في الموسم الجديد، خصوصا في ظل وجود بند يسمح للفريق البترولي بتمديد إعارة كريم فؤاد لمدة موسم جديد دون الرجوع لمسؤولي النجوم.