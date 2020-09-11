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بادجي يقود هجوم الأهلي فى التشكيل المتوقع لمواجهة الإسماعيلي

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هشام محيسن 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به فريقه مباراة اليوم أمام الإسماعيلي ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتحي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - علي معلول

خط الوسط: أليو ديانج - حمدي فتحي - محمد مجدي قفشة - جيرالدو دا كوستا - جونيور أجاي

خط الهجوم: أليو بادجي

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  • الوضع في مصر

  • اصابات

    100,403

  • تعافي

    80,689

  • وفيات

    5,577

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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