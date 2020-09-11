بادجي يقود هجوم الأهلي فى التشكيل المتوقع لمواجهة الإسماعيلي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به فريقه مباراة اليوم أمام الإسماعيلي ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: أحمد فتحي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - علي معلول
خط الوسط: أليو ديانج - حمدي فتحي - محمد مجدي قفشة - جيرالدو دا كوستا - جونيور أجاي
خط الهجوم: أليو بادجي
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الوضع في مصر
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اصابات
100,403
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تعافي
80,689
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وفيات
5,577
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