شكرا لقرائتكم خبر عن محمود وادي: الحديث عن مستقبلي مع المصري مرفوض فى الوقت الحالي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض الفلسطيني محمود وادي، مهاجم الفريق الكروى الأول بالنادى المصري، الحديث عن مستقبله مع الفريق البورسعيدي في الوقت الحالي، بسبب تركيرزه مع الفريق لتحسين وضعه في جدول الدورى، بعد سلسلة من النتائج السلبية حققها الفريق خلال بطولة الدورى الممتاز، قبل أن يستعيد ذاكرة الانتصارات بالفوز على بيراميدز بهدف مقابل لا شيء سجله وادي مع انطلاق المباراة التي جمعت بين الفريقان عصر الخميس على استاد برج العرب.
وقال وادي في تصريحات لـ«المصري اليوم»: انتظر لحين انتهاء مباريات الدورى الممتاز للحديث مع مسؤولى النادى عن مستقبلي، لكن في الوقت الحالي لا مجال لمناقشة عروض جديدة، لآن تركيزى منصب على مساعده المصري لاحتلال مركز يليق بالفريق في جدول بطولة الدورى الممتاز.
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