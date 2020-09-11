شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض الراحة استعداداً لمواجهة الإنتاج الحربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك بقيادة الفرنسسي باتريس كارتيرون عدم منح لاعبيه راحة سلبية عقب مواجهة سموحة التى اقيمت مساء الخميس على ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الـ26 لبطولة الدورى الممتاز، وانتهت نتيجاتها بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق، بسبب ضيق الوقت استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي المقررة يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة، ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الجمعة على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وسادت فيه حالة من الاستياء داخل الجهاز الفنى بعد تعادل الفريق مع سموحة ببطولة الدورى الممتاز.