شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: بيراميدز الأقرب لضم حسام حسن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد فرج عامر، رئيس نادى سموحة، تلقيه عرض رسمي من نادي بيراميدز في وقت سابق لضم حسام حسن، هداف الفريق، والذي نجح في تسجيل هدفين في مباراة فريقه الأخيرة أمام الزمالك والتي انتهت نتيجاتها بالتعادل 3/3، ضمن مباريات الجولة الـ26 لبطولة الدورى الممتاز، والتي اقميت على ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية.

قال عامر في تصريحات مع الإعلامي كريم حسن شحاته في برنامج «كورة اف ام» على إذاعة الشباب والرياضة، إن حدد المبلغ الذي سيرحل به حسام حسن عن الفريق السكندري بقيمة 35 مليون جنيه، لأى فريق يرغب في التعاقد مع هداف سموحة سواء خارج مصر أو داخل مصر، مشيراً إلى ان النادى الأقرب إلى ضمه هو بيراميدز، بالرغم من الأنباء التي ترددت عن وجود مفاوضات من الأهلي والزمالك.

وقال عامر، إن حسام حسن أفضل مهاجم في الدورى الممتاز في الوقت الحالي، ويستحق المبلغ الذي رصده مسؤولى نادى سموحة من أجل الاستغناء عنه.