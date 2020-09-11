شكرا لقرائتكم يوم مثير في دوري الكرة الطائرة.. الأهلي يتأهب لحسم اللقب قبل مواجهة الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقام اليوم الجمعة ، مواجهات قوية فى إطار الجولة قبل الأخيرة من دورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2019 / 2020، والتى تشهد لقاءات مهمة ستحدد بنسبة كبيرة ملامح بطل اللقب، ويحتاج الأهلى للفوز بأى نتيجة على طلائع الجيش من أجل حسم اللقب دون النظر إلى مباراته الأخيرة مع الزمالك، خاصة أنه يدخل لقاء الطلائع بـ 57 نقطة .

أما الزمالك، صاحب الـ 53 نقطة، فيحتاج إلى خسارة الأهلى أمام طلائع الجيش وفوزه على الاتحاد السكندرى فى لقاء اليوم من أجل التفكير فى حصد اللقب أمام الأهلى فى لقاء النهائى الاثنين المقبل على صالة المقاولون العرب .

وتشهد الجولة الـ 21 المقرر لها اليوم مباريات مهمة فى تحديد باقى المراكز بخلاف الأهلى والزمالك بين أندية سموحة مع بتروجت وهليوبوليس مع الشمس وسبوتنج مع الطيران والقناة مع طنطا

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فيما تشهد الجولة الأخيرة لقاءات بين كلا من ،الأهلى مع الزمالك و طلائع الجيش مع طنطا و الطيران مع القناة و الشمس مع سبورتنج و بتروجت مع هليوبوليس و الإتحاد السكندرى مع سموحة .

وحددت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى، أول نوفمبر موعداً لانطلاق الموسم الجديد للدورى الممتاز 2020 / 2021 بعد انتهاء الموسم الحالى فى شهر سبتمبر المقبل.

كشف سامح حمدى، رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، أن اعتراض بعض أندية الدقهلية والشرقية على عدم تواجدهم فى التصنيف الخاص بالجمعية العمومية المقبلة لتغيير بعض بنود اللائحة يؤجل الإعلان عن موعد انعقاد اجتماع العمومية، وقال حمدى فى تصريح لـ اليوم السابع، إنه يعيد النظر حاليا فى اعتراض هذه الأندية قبل الدعوة النهائية لانعقاد الجمعية العمومية وإخطار الأندية حتى يتمكن من إقامة العمومية طبقا للائحة دون أى بنود تبطل إقامتها.