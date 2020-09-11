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جدة - عمرو شويل مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الجمعة 11-9-2020 والقنوات الناقلة



ينطلق مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الجمعة 11-9-2020 والقنوات الناقلة بإقامة 4 لقاءات مهمة ضمن منافسات الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والتي يأتي على رأسها لقاء الأهلى والإسماعيلى.

وجاءت مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الجمعة 11-9-2020 والقنوات الناقلة كالتالى..

نادى مصر × الاتحاد السكندري الساعة 3:30 مساء

طلائع الجيش × الجونة الساعة 6:00

طنطا × مصر للمقاصة الساعة 6:00

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الأهلى × الإسماعيلى الساعة 8:30

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري اليوم الجمعة 11-9-2020



تنقل قنوات "أون تايم سبورتس 1" و"أون تايم سبورتس 2 " مباريات الجولة الـ26 من الدوري المصري .

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الجمعة



قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي إقامة مران صباحي للاعبين الذين سيتم إستبعادهم من قائة الـ18 لمباراة الأسماعيلي المقرر لها الثامنة والنصف من مساء غداً ، الجمعة ، بإستاد برج العرض ضمن منافسات الجولة الـ26 من بطولة الدوري الممتاز ، ويسافر لاعبو الأهلي للأسكندرية عقب مران اليوم ومن المقرر أن يصطحب فايلر جميع اللاعبين في رحلة الإسكندرية خاصة وأن الفريق سيُقيم هناك بعد مباراة الأسماعيلي إستعداداً لخوض مباراة الإتحاد السكندري المقرر لها الأثنين المقبل ببرج العرب أيضاً في الجولة الـ27 من بطولة الدوري ، وقرر فايلر إقامة مران للاعبين الذين سيتم إستبعادهم من قائمة الـ18 للمباراة كما سيواصل المُصابين خوض برامج تأهيلية وعلاجية في المران ذاته حيث سيخوض حسين الشحات الذى أجرى جراحة "الفتاق" يوم 21 يونيو الماضي وبدأ التأهيل من هذه الجراحة الثلاثاء الماضي وعمرو السولية الذى يعاني من شد في الأمامية تدريبات تأهيلية في مران الغد.

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الجمعة



من ناحية أخرى ، ظهر مؤمن زكريا، لاعب الأهلى، فى مقر النادى منذ قليل قبل انطلاق المران المسائي للفريق الذى يختتم به الأحمر استعداداته لمباراة الإسماعيلي غداً فى الدوري الممتاز، وتواجد مؤمن زكريا برفقة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وتوجه إلى غرفة خلع ملابس الفريق داخل القلعة الحمراء لمصافحة زملائه، ونال مؤمن زكريا خلال دخوله النادى دعم ومساندة الجميع الذين تمنوا الشفاء له من محنته الصحية التى أبدعدته عن الملعب طوال الفترة الماضية.