نجم نابولي يقترب من روما

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب أركاديوش ميليك لاعب نادي نابولي ، من الانضمام إلي صفوف روما ،خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما ورد خفض نابولي السعر المطلوب للتنازل عن البولندي أركاديوش ميليك إلى 35 مليون يورو حيث لم يعد روما يعرض جنكيز أوندير كجزء من الصفقة.

إصابة نيكولو زانيولو في الركبة كان هو الحدث الاساسي والذي جعل روما يصمم على اتمام صفقة ميليك لكن بالقيمة المالية التي تتناسب معها .

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وفقًا لشبكة سكاى سبورت ايطاليا فإن المفاوضات الآن تتعلق فقط بميليك ونابولي للتوصل إلى اتفاق ، حيث ينتهي

عقد البولندي الدولي في يونيو 2021 وبدلاً من المخاطرة بفقدانه كوكيل حر ، ومع تضاؤل ​​الخيارات ، يبدو أن نابولي الآن على استعداد لخفض سعر الطلب البالغ 50 مليون يورو إلى 35 مليون يورو.

كان ميليك قد وضع أنظاره على يوفنتوس لعدة أشهر ، لكن نابولي سيبذل قصارى جهده لتجنب رؤية لاعب آخر من نجومه ينضم إلى البيانكونيري.