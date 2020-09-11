ميسي يعود للمشاركة الدولية مع التانجو

قرر اتحاد الكرة في أمريكا الجنوبية ( الكونميبول ) رفع عقوبة الإيقاف عن نجم منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، ليكون بمقدوره المشاركة مع منتخب الأرجنتين خلال مباراتي الإكوادور وبوليفيا القادمتين في تصفيات

كأس العالم .

وكان أتحاد أمريكا الجنوبية ( الكونميبول ) قد وقع عقوبة الايقاف عن المشاركة في المباريات الدولية على النجم الارجنتيني بعد تصريحاته

عقب هزيمة منتخب الارجنتين امام منتخب البرازيل في نصف نهائي النسخة الاخيرة من كوبا امريكا والتي اتهم خلالها الاتحاد بانه يساند البرازيل ضد الارجنتين ورفض استلام ميداليته عقب مباراة المركز الثالث معللا ذلك بأنه لا يريد المشاركة في الفساد .