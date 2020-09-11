مصيلحي يُهدي جماهير الاتحاد لقب دوري السوبر للسلة

أهدى محمد مصيلحي رئيس مجلس أدارة نادي الاتحاد السكندري، لقب دوري السوبر الذي حققه الفريق الاول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري مساء الخميس الى جماهير الاسكندرية العاشقة لكرة السلة وجماهير نادي الاتحاد السكندري بعدما استعاد زعيم الثغر لقب الدوري الغائب عن خزائنه لسنوات طويلة .

وقال محمد مصيلحي في تصريحات خاصة ل ( بوابة الوفد ) : كل هدفنا هو اسعاد

جماهير الاتحاد السكندري ووضع النادي في اعلى مرتبة خصوصا ونحن نعلم مدى عشق الجماهير لناديها و لكرة السلة التي تعد تاريخا لا يمكن لاحد انكاره وان الاتحاد هو الركيزة الاساسية لكرة السلة المصرية وعندما يعود الاتحاد السكندري الى سيرته الاولى كقوى كبرى في عالم كرة السلة فأن كرة السلة المصرية تكون على الطريق الصحيح .

ووجه مصيلحي الشكر الى الجهاز الفني للفريق الاول لكرة السلة بقيادة احمد مرعي والذي حقق مع الفريق في موسمه الاول كل الالقاب المحلية بالاضافة الى لقب بطولة الاندية العربية وهو ما يعد انجازا تاريخيا لفريق الاتحاد كما اشاد بلاعبي الفريق وقائدهم اسماعيل احمد ايقونة كرة السلة المصرية .

ووعد مصيلحي جماهير الاتحاد بأـستمرار حصد البطولات خلال الفترة القادمة واسعادهم بالمزيد من الانتصارات رغم صعوبة المنافسة على كافة المستويات المحلية والعربية والافريقية .