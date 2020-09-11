جماهير الإسكندرية تستعد للأحتفال بأبطال مصر والعرب

حالة غير طبيعية من السعادة و النشوة عاشتها جماهير نادي الأتحاد السكندري بعدما نجح الفريق الاول لكرة السلة في انتزاع لقب دوري السوبر لهذا الموسم واستعادة اللقب الغائب عن قلعة الشاطبي منذ سنوات طويلة ليعود الاتحاد الى مكانته الطبيعية على قمة كرة السلة في مصر .
وزاد من سعادة جماهير الاتحاد هو تحقيق الفوز على النادي الاهلي بأقتدر وحسم معركة الدور النهائي في المباراة الرابعة
و اعدت جماهير الاسكندرية استقبال يليق بالانجاز الكبير الذي حققته سلة الاتحاد بالجمع بين جميع البطولات المحلية دوري وكأس و الدوري المرتبط حيث من المنتظر ان تحتفل الجماهير بلاعبيها الابطال و جهازهم الفني عقب صلاة الجمعة امام مقر النادي بالشاطبي في احتفالية كبرى .
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