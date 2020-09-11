اخبار الرياضه

جماهير الإسكندرية تستعد للأحتفال بأبطال مصر والعرب

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

حالة غير طبيعية من السعادة و النشوة عاشتها جماهير نادي الأتحاد السكندري بعدما نجح الفريق الاول لكرة السلة في انتزاع لقب دوري السوبر لهذا الموسم واستعادة اللقب الغائب عن قلعة الشاطبي منذ سنوات طويلة ليعود الاتحاد الى مكانته الطبيعية على قمة كرة السلة في مصر .

 

وزاد من سعادة جماهير الاتحاد هو تحقيق الفوز على النادي الاهلي بأقتدر وحسم معركة الدور النهائي في المباراة الرابعة

Advertisements
ودون انتظار المباراة الخامسة امام منافس قوي قام بأعداد فريق على اعلى مستوى و قام بأكبر حملة لضم لاعبين قبل انطلاق الموسم الحالي وضم اكثر من ثمانية لاعبين جدد وتعاقد مع مديره الفني المخضرم أشرف توفيق وتجاوزت قيمة مصروفاته اكثر من 50 مليون جنية بينما قامت ادارة الأتحاد السكندري بتجهيز الفريق بعدما خسر لقب الدوري في الموسم الماضي بالتعاقد مع المدير الفني القدير احمد مرعي و اعادة قائد مخضرم و افضل لاعب مصري خلال العقدين الاخيرين أسماعيل احمد والذي قاد مجموعة الشباب داخل فريق الاتحاد السكندري بأقتدار لحسم اللقب .

 

و اعدت جماهير الاسكندرية استقبال يليق بالانجاز الكبير الذي حققته سلة الاتحاد بالجمع بين جميع البطولات المحلية دوري وكأس و الدوري المرتبط حيث من المنتظر ان تحتفل الجماهير بلاعبيها الابطال و جهازهم الفني عقب صلاة الجمعة امام مقر النادي بالشاطبي في احتفالية كبرى .

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جماهير الإسكندرية تستعد للأحتفال بأبطال مصر والعرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا