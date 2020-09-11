جماهير الإسكندرية تستعد للأحتفال بأبطال مصر والعرب

حالة غير طبيعية من السعادة و النشوة عاشتها جماهير نادي الأتحاد السكندري بعدما نجح الفريق الاول لكرة السلة في انتزاع لقب دوري السوبر لهذا الموسم واستعادة اللقب الغائب عن قلعة الشاطبي منذ سنوات طويلة ليعود الاتحاد الى مكانته الطبيعية على قمة كرة السلة في مصر .

وزاد من سعادة جماهير الاتحاد هو تحقيق الفوز على النادي الاهلي بأقتدر وحسم معركة الدور النهائي في المباراة الرابعة

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ودون انتظار المباراة الخامسة امام منافس قوي قام بأعداد فريق على اعلى مستوى و قام بأكبر حملة لضم لاعبين قبل انطلاق الموسم الحالي وضم اكثر من ثمانية لاعبين جدد وتعاقد مع مديره الفني المخضرم أشرف توفيق وتجاوزت قيمة مصروفاته اكثر من 50 مليون جنية بينما قامت ادارة الأتحاد السكندري بتجهيز الفريق بعدما خسر لقب الدوري في الموسم الماضي بالتعاقد مع المدير الفني القدير احمد مرعي و اعادة قائد مخضرم و افضل لاعب مصري خلال العقدين الاخيرين أسماعيل احمد والذي قاد مجموعة الشباب داخل فريق الاتحاد السكندري بأقتدار لحسم اللقب .

و اعدت جماهير الاسكندرية استقبال يليق بالانجاز الكبير الذي حققته سلة الاتحاد بالجمع بين جميع البطولات المحلية دوري وكأس و الدوري المرتبط حيث من المنتظر ان تحتفل الجماهير بلاعبيها الابطال و جهازهم الفني عقب صلاة الجمعة امام مقر النادي بالشاطبي في احتفالية كبرى .