باريس سان جيرمان يستهل الموسم بالسقوط أمام لا نس بغياب نجومه 

استهل باريس سان جيرمان حملة الدفاع عن لقبه بطلا للدوري الفرنسي في كرة القدم بالسقوط أمام مضيفه لانس صفر-1 الخميس في المرحلة الثانية، متأثرا بالغيابات الكثيرة في صفوفه نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ودخل فريق المدرب توماس توخيل لقاء الخميس المؤجل من المرحلة الثانية، بما أنه غاب أيضا عن المرحلة الأولى (ضد ميتز) بسبب تأخر موسمه نتيجة وصوله التاريخي إلى نهائي دوري الأبطال حيث خسر أمام بايرن ميونيخ الألماني، في وضع لا يحسد عليه.

واضطر نادي العاصمة إلى إشراك ابني الـ18 عاما أرنو كاليمويندو والمغربي الأصل قيس رويز عطيل في الخط الأمامي نتيجة إصابة كل من البرازيلي نيمار وكيليان مبابي والأرجنتينيين أنخل دي ماريا وماورو إيكاردي بفيروس كورونا المستجد الذي طال أيضا الأرجنتيني الآخر لاعب الوسط لياندرو باريديس والحارس الكوستاريكي كيلور نافاس والمدافع البرازيلي ماركينيوس.

ودافع عن عرين سان جيرمان الحارس البولندي مارسين بولكا، ابن العشرين ربيعا، وذلك لأن الحارس الجديد الإسباني سيرخيو ريكو كان لا يزال لاعبا في صفوف إشبيلية في التاريخ الأصلي للمباراة يوم 29 آب/أغسطس قبل أن ترجأ من أجل منح لاعبي نادي العاصمة الفرنسية قسطا من الراحة أطول بعد عودتهم من لشبونة إثر خسارتهم نهائي دوري أبطال أوروبا في 23 آب/أغسطس.

ولم يستثمر بولكا، القادم إلى سان جيرمان عام 2019 من تشيلسي الإنكليزي، الفرصة التي حصل عليها الخميس من أجل رفع أسهمه عند المدرب توخيل، إذ كان السبب في الخسارة بعد تسببه بالهدف الذي سُجِل في الدقيقة 57.

وكان سان جيرمان محظوظا في بداية المباراة، إذ ناب القائم الأيسر عن بولكا لصد تسديدة للكاميروني إغناتيوس غاناغو (17).

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وعلى رغم بعض المحاولات، لاسيما عبر رويز عطيل والإسباني بابلو سارابيا، بدا فريق توخيل عاجزا عن الوصول إلى مرمى جان-لوي ليكا، ليبقى التعادل سيد الموقف حتى نهاية الشوط الأول.

وبعدما شعر بأنه قادر على تهديد حامل اللقب، بدأ لانس الشوط الثاني بقوة طمعا بإمكانية تحقيق الفوز على النادي الباريسي.

وتحقق له ما أراد في الدقيقة 57 حين أخطأ بولكا في تمرير الكرة إلى الإيطالي ماركو فيراتي، فخطفها غاناغو وأطلقها في الشباك، مسجلا هدفه الأول بقميص لانس الذي انضم إليه هذا الصيف من نيس.

وبدا البطل مهزوزا تماما بعد الهدف وكادت أن تهتز شباكه مرة أخرى، إلا أن بولكا تألق في وجه رأسية من سيمون بانزا (63).



ثم هدأت وتيرة المباراة وسط عجز أي من الطرفين في الوصول إلى منطقة الآخر مع أفضلية ميدانية واضحة لسان جيرمان في الدقائق العشرين الأخيرة بحثا عن تجنب هزيمة موجعة قبل أربعة أيام من المباراة الأولى على أرضه والتي تجمعه الأحد بغريمه ووصيفه مرسيليا، إلا أنه عجز عن الوصول إلى الشباك.



المصدر: فرانس برس