رياضة | عقب التعادل مع سموحة.. موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 11 سبتمبر 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر عقب التعادل مع سموحة.. موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع نادي الزمالك في فخ التعادل الإيجابي مع نظيره نادي سموحة بثلاثة أهداف لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهم أمس الخميس 10 سبتمبر ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة يصل رصيد نادي الزمالك إلى 52 نقطة ليظل متواجد في المركز الثاني من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز بينما يصل رصيد نادي سموحة إلى 33 نقطة في المركز السادس من الدوري.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي الإنتاج الحربي يوم الأحد المقبل 13 سبتمبر ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وستلعب مباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي يوم الأحد المقبل في بطولة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة على ستاد القاهرة الدولي.