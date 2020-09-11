رياضة | نجم بايرن ميونيخ يحدد شروطه من أجل البقاء

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 11 سبتمبر 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم بايرن ميونيخ يحدد شروطه من أجل البقاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية ألمانية أن بايرن ميونخ الألماني وبطل أوروبا في الموسم الماضي لم يحسم بعد مستقبل نجم الفريق النمساوي ديفيد ألابا الذي ينتهي عقده مع النادي البافاري في صيف 2021.

Advertisements

وأفادت صحيفة كيكر الألمانية بأن بيني زاهافي وكيل أعمال النجم النمساوي يطالب بعقد مدته 5 سنوات وبراتب يبلغ 25 مليون يورو في الموسم.

وأوضحت الصحيفة الألمانية أن القيمة الإجمالية لعقد النجم النمساوي ستكون 125 مليون يورو على مدار 5 مواسم في حين يرفض مسئولو النادي البافاري الموافقة على هذه الشروط.

وأكدت الصحيفة الألمانية أن العديد من الأندية الأوروبية أعربت عن رغبتها في التعاقد مع ديفيد ألابا البالغ من العمر 27 عامًا على رأسها مانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين.