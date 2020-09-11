رياضة | ريال مدريد يخطط لضم موهبة فرنسية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 11 سبتمبر 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يخطط لضم موهبة فرنسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد الإسباني، يرغب في التعاقد مع صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب موقع "ديفينسا سينترال" الإسباني، فإن ريال مدريد يريد التعاقد مع الفرنسي الشاب إدواردو كامافينجا، نجم نادي رين، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ويريد ريال مدريد ضم كامافينجا، بسبب مخاوف النادي من ارتفاع سعر اللاعب الصيف المقبل، بسبب تطور مستوى اللاعب بشكل ملحوظ.

وهناك اتجاه داخل ريال مدريد، وهم التعاقد مع كامافينجا في سوق الانتقالات الجارية، وترك اللاعب ضمن صفوف رين على سبيل الإعارة حتى الصيف المقبل.