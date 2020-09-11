شكرا لقرائتكم خبر عن ‏10 نقاط فقدها الزمالك في الدوري بأهداف (+90)‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل مثير حسم لقاء الزمالك وسموحة، بمنافسات الجولة 26 لمسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2019-2020، بثلاثة أهداف لكل منهما.

وكان الزمالك متقدماً بثلاثة أهداف مقابل هدف حتى الدقيقة 87 والتي شهدت تسجيل أحمد حسن مكي هدف تضييق الفارق قبل أن يحرز حسام حسن مهاجم سموحة هدف التعادل القاتل في الدقيقة +92.

وتلقت شباك الزمالك الهدف الرابع الموسم بالدوري خلال الوقت البديل من عمر الشوط الثاني.

وكان محمد شريف نجم الأهلي المعار لصفوف إنبي هذا الموسم قد هز الشباك البيضاء بهدف انتصار الفريق البترولي في الدقيقة 90+1 من عمر مباراة الفريقين بالدور الأول.

واستطاع أحمد راشد، نجم الاتحاد السكندري، من تسجيل هدف التعادل القاتل في مرمى الزمالك في لقاء الفريقين بمنافسات الدور الثاني للدوري الممتاز للموسم الجاري.

وينجح حسام حسن من تسجيل هدف التعادل القاتل لسموحة في شباك الزمالك في الوقت البديل، ويحرم القلعة البيضاء من الانتصار.

Advertisements

وتسببت أهداف الوقت المحتسب بدلاً من الضائع (+90) التي سكنت شباك الزمالك في خسارة الفريق 10 نقاط بالدوري هذا الموسم، بالخسارة أمام كل من إنبي والمقاولون والتعادل مع إنبي وسموحة.