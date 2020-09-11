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شوبير يكشف حقيقة تفاوض بيراميدز مع فايلر

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جدة - عمرو شويل أوضح الإعلامي أحمد شوبير أنه تردد تفاوض مسئولي بيراميدز مع السويسري رينيه فايلر من أجل تولي قيادة الفريق السماوي بعد حسم الأهلي للقب الدوري العام للإعلان عن التعاقد مع المدرب السويسري

رأيي أن فايلر وعن يقين داخلي أن هذا الأمر لا يمكن أن يحدث من فايلر ولا يمكن أن يحدث من بيراميدز لأنهم عندما تفاوضوا مع رمضان صبحي بعد نهاية عقده مع الأهلي، وأطالب بيراميدز باصدار بيان للرد على هذه الشائعات.

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شدد على ان فايلر يعلم حقيقة الأهلي ولا يفكر في تركه لتدريب بيراميدز وما أقوله عن ثقة وليس عن معلومة.

وشكك أحمد شوبير في القيمة المعلنة من بيراميدز بشأن ضم رمضان من هيديرسفيلد، مؤكدا أنه من البديهي أن يكون الرقم الذي تم دفعه أكبر مما عرضه الأهلي والأرقام المعلنة من داخل بيراميدز غير صحيحة، مضيفا أن رمضان لم ينضم إلى بيراميدز من أجل الطموح ولكن من أجل الماديات لاسيما وأنه يحصل على عقد مالي خيالي.

 

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