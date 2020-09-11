شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربى يغلق صفحة أسوان ويجرى تحاليل "رابيد تيست"استعداداً للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أغلق الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار، صفحة مباراة أسوان التى أقيمت مساء الاربعاء على ستاد الاهلى والسلام بالجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز ، حيث يبدأ الفريق اليوم الجمعة استعداداته لمواجهة الزمالك المقرر لها الثامنة مساء الاحد المقبل على ستاد القاهرة الدولى بالجولة السابعة والعشرين للمسابقة المحلية حيث يخوض اللاعبين الذين شاركوا فى مباراة اسوان تدريبات استشفائية بينما يخوض البدلاء والمستبعدين مراناً قوياً فى ظل ضيق الوقت بين المباراتين ، ومن المقرر أن يخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالانتاج الحربى لتحاليل "رابيد تيست" للكشف عن فيروس كورونا، وذلك قبل 48 ساعة فقط من مواجهة الزمالك.

ورفض مسئولو الإنتاج الحربى فكرة البحث عن مدرب عام ليقود الفريق فى الفترة المقبلة بعد رحيل مجدى عبد العاطى بعد مواجهة بيراميدز، واستقرت إدارة النادى على الاكتفاء بالجهاز الفنى الحالى المكون من مختار مختار وعبد الله رجب وأسامة محمد لنهاية الموسم دون تغيير، لاسيما أن الاستعانة بمجدى عبد العاطى كانت لمساعدة الفريق فى غياب مختار مختار لإصابته بكورونا قبل أن يتعافى المدير الفنى ويصبح بصحة جيدة.

على الجانب الأخر ، أكد خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى أن ناديه يعتزم إعادة الثنائى محمد عبد المجيد ومصطفى البدرى لاعبي الفريق المعارين لأسوان ولن يفكر فى تمديد إعارتهما لزهرة الجنوب سوى فى حالة وجود صفقات تبادلية بين الفريقين، وقال خالد مهدى فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "فكرنا فى إعارة مصطفى البدرى ومحمد عبد المجيد لأسوان لمنحهم فرصة المشاركة واكتساب الخبرات فى ظل امتلاكنا لثلاثة مهاجمين ولن نفكر فى تمديد اعارتهم إلا فى حالة بقاء أسوان بالدوري ووجود رغبة لدينا لعقد صفقات تبادلية مع زهرة الجنوب فى الميركاتو الصيفى المقبل بخلاف ذلك سيعود اللاعبان للإنتاج فى نهاية الموسم".