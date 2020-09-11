شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى ينتقد سلبية وأخطاء لاعبي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي طارق يحيي مقدم الاستوديو التحليلي علي قناة النادي، إن الفريق فرط في فوز سهل أمام سموحة في مباراتهما أمس.
وأضاف يحيي في تصريحات تليفزيونية بالقناة الرسمية للنادي، أن هناك أخطاء بسيطة دفع الفريق ثمنها فقدان نقطتين واهدر فوز سهل بأخطاء بسيطة.
وطالب بضرورة التعلم من الأخطاء وتفادي تكرارها في المرحلة المقبلة.
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