شكرا لقرائتكم خبر عن هاني سعيد: رغبة رمضان صبحي حسمت انتقاله لبيراميدز ونسعي لحصد الدوري وأفريقيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أن رغبة رمضان صبحي لاعب الفريق الجديد، حسمت انتقاله لنادي بيراميدز، لمدة خمس سنوات بداية من الموسم المقبل.
وكشف سعيد خلال تصريحات لبرنامج نمبر وان علي قناة النهار، أن هدف الفريق خلال الموسم الجديد هو حصد الدوري، والمنافسة علي اللقب الأفريقي.
وكان بيراميدز قد تعرض لخسارة أمس أمام المصري البورسعيي بهدف نظيف أبعدته عن المركز الثالث.
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