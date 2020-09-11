شكرا لقرائتكم خبر عن موسم الليجا الجديد يشتعل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رغم احتفاظه بالنجم الأرجنتينى الكبير ليونيل ميسى، لم يشهد هذا الصيف الاستعداد المثالى لبرشلونة قبل بداية الموسم الجديد للدورى الإسبانى اليوم الجمعة.

ومع بدء العد التنازلى للساعات الـ48 الأخيرة على انطلاق فعاليات الموسم الجديد للدورى الإسبانى، أصبح السؤال حاليا هو: هل يستطيع برشلونة تجريد ريال مدريد من لقبه المحلى فى الموسم الجديد أم أنه سيترك مكانه فى المركز الثانى لفريق طموح مثل إشبيلية؟

تنفس برشلونة الصعداء باستمرار ميسى ضمن صفوف الفريق بعدما استحوذ النجم الأرجنتينى على معظم الاهتمام خلال الأسابيع القليلة الماضية بسبب رغبته فى الرحيل عن صفوف النادى الكتالونى.. لكن ميسى سيغيب عن أول جولتين من الموسم، كما يدور الجدل حاليا بشأن المظهر الذى سيكون عليه من حيث الأداء مع برشلونة فى هذا الموسم.

وتبدأ فرق برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وإشبيلية موسمها فى نهاية سبتمبر الحالى للحصول على قسط من الراحة بعد انتهاء موسمها الأوروبى فى النصف الثانى من أغسطس الماضى.

وقال خافيير تيباس، رئيس رابطة الدورى الإسبانى، فى تصريحات إلى صحيفة «كورييرى ديلا سيرا» الإيطالية: «من الواضح أن أى شخص يفضل أن يكون ميسى فى الدورى الخاص به».

وساند تيباس نادى برشلونة فى نزاعه التعاقدى مع ميسى خلال الفترة الماضية، حيث أصدر بيانا أكد فيه أن «البرغوث» مقيد بالفعل ببند الشرط الجزائى فى عقده والذى يقضى بعدم رحيله قبل نهاية الموسم المرتقب إلا فى حالة سداد 700 مليون يورو (827 مليون دولار) للنادى.

وقال تيباس: «لا أعتقد أننا نخوض حربا ضد ميسى والمحيطين به.. أحب ليونيل.. إنه يمثل رواية الكرة الإسبانية فى آخر 20 عاما».

ومن المنتظر أن يسعى ريال مدريد لاستغلال المشاكل التى يعانيها برشلونة والتأكد من أن ميسى لن يكون هو قصة هذا الموسم المرتقب. ويبدأ الموسم الجديد مثلما انتهى الموسم الماضى فى غياب الجماهير عن المدرجات.

واستدعى الفرنسى زين الدين زيدان المدير الفنى للريال، لاعب الوسط النرويجى مارتن أوديجارد بعد فترة الإعارة فى ريال سوسييداد.

كما يأمل زيدان فى أداء أفضل من اللاعبين إيدن هازارد ولوكا يوفيتش فى الموسم الثانى لكليهما مع الريال. وكشف البرازيلى الشاب فينيسيوس جونيور (20 عاما)، لاعب الريال، عن هدف الفريق فى الموسم الحالى، قائلا فى القناة التلفزيونية للنادى الملكى: «نريد أن نكون الأول فى كل شىء. نسعى للفوز بكل من الدورى الإسبانى وكأس ملك إسبانيا ودورى أبطال أوروبا».

ومن ناحية أخرى، مع تولى الهولندى رونالد كومان الإدارة الفنية لبرشلونة، سيجد زيدان مدربا جديدا ليتحداه.

وقال كومان لدى تقديمه إلى وسائل الإعلام بعد تعاقده مع برشلونة: «أول شيىء سأقوله للاعبين هو أن كرة القدم شىء للاستمتاع».

ومثلما هو الحال لدى زيدان، لم يحظ كومان بأى صفقات كبيرة لتدعيم صفوف الفريق. ولكن برشلونة لجأ لفتح أبوابه أمام رحيل عدد من اللاعبين بعد ضمان عدم رحيل ميسى مجانا.

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وأبلغ برشلونة اللاعب لويس سواريز مهاجم منتخب أوروجواى بإمكانية رحيله عن صفوف الفريق مجانا. ويبدو أن الشىء نفسه ينطبق على أرتورو فيدال نجم منتخب تشيلى.

وأنهى أتلتيكو مدريد وإشبيلية الموسم الماضى فى المركزين الثالث والرابع بالدورى الإسبانى، كما أنهى الثانى موسمه الأوروبى بإحراز لقب الدورى الأوروبى.

واستفاد إشبيلية من تخلى برشلونة عن بعض لاعبيه، واستعاد لاعب الوسط الكرواتى الدولى إيفان راكيتيتش الذى لعب للفريق من قبل.

وتعاقد فياريال، الذى أنهى الموسم الماضى فى المركز الخامس بالدورى الإسبانى، مع المدرب أوناى إيمرى فى محاولة لدفع الفريق إلى المراكز الأربعة الأولى خلال الموسم الجديد.

وضم إيمرى، اليابانى الدولى تاكيشى كوبو من ريال مدريد على سبيل الإعارة لموسم واحد. كما تعاقد ريال سوسييداد صاحب المركز السادس فى الموسم الماضى مع النجم المخضرم ديفيد سيلفا فى صفقة انتقال حر من مانشستر سيتى الإنجليزى.

ويرتدى الإسبانى الدولى السابق القميص رقم 21 الذى ارتداه أوديجارد فى الموسم الماضى. ويستعد غرناطة لمفاجأة الدورى الإسبانى فى الموسم الماضى لمشاركته المرتقبة فى مسابقة الدورى الأوروبى ودعم الفريق صفوفه بالمهاجم المخضرم خورخى مولينا.

ويأمل ريال بيتيس فى أن يكون مفاجأة الموسم الجديد، حيث يخوضه تحت قيادة المدرب مانويل بيليجرينى المدير الفنى السابق لفياريال ومالاجا. كما يأمل الثلاثى الصاعد لدورى الدرجة الأولى هذا الموسم، هويسكا وإلتشى وقادش، فى تجنب المصير الذى لقيه ريال مايوركا فى الموسم الماضى، وأن يتجنبوا الهبوط بعد موسم واحد من صعودهم للدرجة الأولى.