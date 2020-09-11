شكرا لقرائتكم خبر عن «أرتيتا» يرفع سقف أحلام آرسنال متحديًا ملايين أهل القمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحلم آرسنال بالحصول على مكان بين فرق المربع الذهبى فى الدورى الإنجليزى الممتاز خلال الموسم المقبل، بينما يواصل مدربه ميكيل أرتيتا العمل على إعادة بناء الفريق حول ماكينة الأهداف بيير إيمريك أوباميانج والمواهب الأصغر سنًا مثل بوكايو ساكا.

وبالنسبة للبعض سيكون أى شىء بمثابة تحسن عن الموسم الماضى، الذى شهد أقل حصيلة أهداف للفريق منذ موسم 1995-1996 وأسوأ ترتيب له منذ موسم 1994-1995.

وربما لا تصب الحسابات والتوقعات فى صالح عودة آرسنال إلى المراكز المؤهلة لدورى أبطال أوروبا، فى ظل إنفاق الكثير من المنافسين مبالغ كبيرة على التعاقدات الجديدة، فى حين لم يحصل بعد أرتيتا على توقيع أوباميانج على تمديد ارتباطه بالنادى اللندنى لما بعد الصيف المقبل.

وأحرز الجابونى أوباميانج (31 عاما) نحو 71 هدفا منذ انضمامه لآرسنال قادما من بوروسيا دورتموند الألمانى مقابل مبلغ قياسى على مستوى النادى وهو 65 مليون جنيه إسترلينى (73 مليون دولار) فى يناير 2018.

كما تفوق الأسد الجابونى فى معدل التهديف حتى الآن على الهداف التاريخى للنادى تييرى هنرى.

وبعد الفوز مع الفريق بلقبى كأس إنجلترا ودرع المجتمع فى الشهر الماضى، يبدو أوباميانج مرشحا للاستمرار فى صفوف الفريق اللندنى.

لكن ترددت الكثير من التكهنات حول مستقبل اللاعب الإفريقى طوال الصيف.

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وربما يكون أوباميانج أصبح أكثر تحمسا للاستمرار فى صفوف آرسنال، فى ظل تزايد الثقة بالنفس داخل أروقة النادى، بعد فوزه قرب نهاية الموسم الماضى على ليفربول فى الدورى وعلى مانشستر سيتى وتشيلسى قبل فوزه بلقبه رقم 14 فى كأس انجلترا وتعزيز رقمه القياسى فى ذلك.

وبعد التعاقد مع ويليان من تشيلسى، وفى ظل وجود موهبة ساكا المتميزة على أحد الجناحين، وتألق كيران تيرنى أو إينسلى ميتلاند-نايلز على الآخر، يبقى آرسنال مرشحًا بقوة لخلق الكثير من الفرص فى مواجهة الخصوم.